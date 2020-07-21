إيقاف مروج مخدرات بمراكش

تمكنت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الجمعة الماضي، من وضع حد لنشاط شخص يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بمسك وترويج المخدرات، كان يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، من أجل الجرم نفسه.

وأكد مصدر أمني أن الشخص الموقوف كان متوارياً عن الأنظار، قبل أن يجري رصده على مستوى أحياء المسيرة، لتقوم عناصر الأمن بتعقبه بطريقة سرية. واستمرت عملية المراقبة إلى أن جرى ضبط المعني بالأمر وبحوزته مجموعة من القطع من مخدر الشيرا معدة للترويج، وهاتف محمول يستعمله الموقوف في التواصل مع زبنائه. وأجرت عناصر الشرطة تفتيشا مسطريا بمسكن المعني بالأمر، استنادا لحالة التلبس وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ما أفضى إلى حجز كمية إضافية من الشيرا على شكل قطع معدة للترويج فاق وزنها الاجمالي 105غرامات. وجرى إخضاع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لغاية البحث والتقديم أمام العدالة، من أجل المنسوب إليه.

عادل بلقاضي (مراكش)