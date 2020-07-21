السرحاني يزيح لمجرد عن “الطوندونس”

أغنيته “ما نديكش ألفاكانسيا” حققت نسبة أعلى من المشاهدة

أزاح الفنان أيمن السرحاني الفنان سعد لمجرد عن “الطوندونس” بعد تصدره قائمة الأعمال الغنائية الأكثر متابعة على موقع الفيديوهات “يوتوب”، إذ تفوقت أحدث أغانيه “ما نديكش ألفاكانسيا” على أغنية لمجرد “عدى الكلام”. وبعد أن احتلت “عدى الكلام” لسعد لمجرد “الطوندونس” لعدة أيام جاءت أغنية “ما نديكش ألفاكانسيا”، التي قدمها السرحاني على شكل دويتو غنائي مع الفنان الشيخ مختار البركاني، لتزيحها عن الصدارة وتحقق أزيد من أربعة ملايين مشاهدة في اليوم الأول من طرحها نهاية الأسبوع الماضي.

وأغنية “ما نديكش ألفاكانسيا”، التي أطلقها السرحاني على قناته الرسمية على “يوتوب” من كلمات الشيخ المختار البركاني، والتي تولى توزيعها الموسيقي هشام ختير وأنجز فيديو كليبها تحت إدارة المخرج رضوان أقلعي، الذي اختار تصوير مشاهده بعدد من الفضاءات بالمنطقة الشرقية، مثل وجدة والسعيدية.

وتمزج أغنية السرحاني الجديدة بين الإيقاعات العصرية لموسيقى الراي وإيقاعات فن “العلاوي”، الذي تشتهر به المنطقة الشرقية، إذ تم الاعتماد على لوحة استعراضية تعكس أصالته أثناء تصوير الفيديو كليب.

ومن بين الأغاني التي تمكن الفنان أيمن السرحاني من تحقيق نسبة متابعة مهمة بعد أدائه لها، هي أغنية “حياة”، التي حققت أزيد من 41 مليون مشاهدة بعد مدة لم تتجاوز شهر من طرحها. ونجحت أغنية “حياة” في تحقيق نسبة مشاهدة مهمة بعد فترة قصيرة من إطلاقها، والتي تعتبر من بين الأغاني التي تغنى فيها بحبيبته السابقة حياة، والتي سبق أن تحدث عنها في كثير من لقاءاته، من بينها حضوره ضيفا على برنامج “رشيد شو”.

وجاء تصوير فيديو كليب “حياة” على طريقة “السيلفي”، التي باتت مفضلة لدى كثير من الفنانين، من أجل تصوير أعمالهم الغنائية.

أمينة كندي