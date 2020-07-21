خمس سنوات لـ “فراقشي” بالحاجب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، أخيرا، حكما بإدانة ستيني بارتكابه جناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والليل واستعمال ناقلة ذات محرك وتكوين عصابة اجرامية واخفاء اشياء متحصل عليها من جناية، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الادنى.

وجاء إيقاف الجاني، حسب مصادر عليمة، من قبل درك إفران حيث تبين ان المتهم مبحوث عنه، من قبل درك الحاجب بموجب عدة مساطر، تخص سرقة الأغنام بعدة قرى بإقليم الحاجب.

وأثناء الاستماع إليه تمهيديا، نفى المتهم المنسوب اليه، موضحا أنه لم يسبق له أن اقترف أي سرقة، سواء ضد المشتكي (د.ف) أو غيره، وأنه لا يعرف سبب إقحام اسمه في مجموعة من المساطر سواء بالحاجب او بإفران. وبناء عليه، تمت احالة المتهم (م.ح.م) من مواليد 1962 على قاضي التحقيق، الذي امر بمتابعته بعد استنطاقه عما نسب اليه من افعال حيث نفاها جملة وتفصيلا. وأدرج الملف بالجلسة 18/5/2020، احضر لها المتهم في حالة اعتقال. وبعد التأكد من هويته، جدد انكاره لما نسب إليه من أفعال، محاولا التملص من التهم المنسوبة إليه. وبعد مواجهته باعترافات أحد الشهود المسمى (ل.ح)، الذي أفاد بعد ادائه اليمين، أنه يعرف المتهم حق المعرفة، وأنه كان دائما على اتصال به، وانه ذات يوم أحضر إليه الظنين قطيعا من الأغنام وطلب منه اخفاءه مهددا إياه بسلاح ناري، لم يجد المتهم بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه.

حميد بن التهامي (مكناس)