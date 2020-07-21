“إم بي سي 5” تصور “أسرار النساء 3”

سيعود فريق سلسلة “أسرار النساء”، التي بثت على شاشة قناة “إم بي سي 5″، إلى بلاطو التصوير، من أجل تصوير مشاهد الجزء الثالث.

وقالت مصادر الصباح”، إن الجزء الجديد من المسلسل، سيعرف مشاركة الوجوه ذاتها التي ظهرت في الجزء الأول والثاني، ويتعلق الأمر بسكينة درابيل وبديعة الصنهاجي، وماريا ناديم ومهى البخاري.

ويتوقع أن تنتهي مرحلة تصوير حلقات السلسلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أن يدخل العمل في مرحلة التوضيب والمونطاج، علما أن القناة يتوقع أن تشرع في عرض الجزء الجديد من السلسلة، ابتداء من الموسم التلفزيوني المقبل.

وتدور أحداث المسلسل، حول أربع نساء، تنشأ صداقة قوية بينهن، ويتعلق الأمر بصحافية تدعى كريمة وفدوى وهي في الثلاثينات من عمرها تبحث عن شريك حياتها، وسلمى المطلقة التي تحاول البدء من جديد، وسهام التي تعيش زواجا سعيدا.

وعالج الموسم الأول من السلسلة مجموعة من القضايا التي تهم النساء، والشيء ذاته بالنسبة إلى الموسم الثاني، إذ في كل مرة تجد فيه بطلة من بطلات العمل، في موقف معين، يتطلب التدخل من أجل إيجاد حل له.

إ.ر