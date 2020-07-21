العامري في العناية المركزة

نقل عزيز العامري إلى مستشفى الشيخ زايد في الرباط أول أمس (الأحد)، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، جراء الوعكة الصحية التي ألمت به.

وعلمت “الصباح”، أن العامري يوجد في العناية المركزة، بعد تعرضه لنزيف حاد على المستوى المعدة، ما تطلب تدخلا عاجلا من قبل طاقم طبي مختص، وإخضاعه لكشوفات طبية دقيقة لمعرفة مصدر النزيف ودرجة خطورته.

ويعتبر العامري من بين أفضل المدربين المغاربة في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى أسلوبه في التدريب، المعتمد أساسا على الهجوم، ما جعله يحقق نتائج إيجابية مع مختلف الأندية الوطنية، التي أشرف على تدريبها، من أبرزها المغرب التطواني، الذي فاز معه بلقبين للبطولة، وشارك معه في نهائيات كأس العالم للأندية سنة 2014، كما درب أندية اتحاد سيدي قاسم والنادي المكناسي والجيش الملكي وأولمبيك آسفي والمغرب الفاسي، إضافة إلى العديد من أندية الخليج العربي، خاصة في قطر والإمارات.

ع. ك