تأديب القضاة عقوبة ثلاثية

الشنتوف قال إن النظام التأديبي الحالي يعد هشاشة مهنية

أثارت العقوبات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، عدة نقاشات في شأن الآثار التي تترتب عن تلك التأديبات، على اعتبار أنه إذا ما تعلق الأمر بعقوبات من الدرجة الثانية، والتي يتم توقيف القاضي فيها عن العمل لمدة معينة، فغالبا ما يكون ذلك التوقيف مرتبطا بالأجرة والنقل، وهو ما يعتبره القضاة عقوبات إضافية تنضاف إلى العقوبة الأصلية.

وجاءت هذه النقاشات عقب نشر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، تدوينة على صفحة النادي، وصف فيها النظام التأديبي الحالي للقضاة، المنصوص عليه في القانونين التنظيميين الخاصين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، بـ “الهشاشة المهنية”، معتبرا أنه الوصف السليم، مثيرا في الوقت نفسه مثالا يتعلق بما تنص عليه المادة 99 من النظام الأساسي، إذ يكفي، حسب الشنتوف، أن يتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار العقوبة التأديبية من الدرجة الثانية في حق أي قاض، حتى يجد المرء نفسه أمام عقوبة ثلاثية بشكل تلقائي (توقيف عن العمل وإيقاف الأجر ونقل إلزامي)، و”بالتالي أتساءل، كيف لقاض كان يشتغل بشكل عاد ووقع له خطأ ما (وكلنا معرضون لذلك)، وتعرض لعقوبة شهرين من التوقيف مثلا أو أكثر؟… سوف يجد هذا القاضي نفسه فجأة دون أجر، وبالتالي توقف حياته العائلية كليا نتيجة توقف التزاماته (كراء أو أقساط القروض وتمدرس الأبناء، فضلا عن الحاجيات الأساسية اليومية…)، وطبعا هنا لم تعد العقوبة شخصية بل تعدتها إلى عقوبة عائلية”.

وأكد رئيس النادي أن النظام الأساسي للقضاة في المقتضيات المتعلقة بالتأديب، لم يكن عادلا إطلاقا وكان محكوما بهواجس معينة، “وكلنا نعرف الظرفية التي مر فيها، وإلا فإنه في حالة التوقيف الضروري الذي يقتضيه وجود أخطاء مهنية صرفة على درجة كبيرة من الخطورة مقرونة بسوء النية، فيجب مع ذلك ضمان نسبة من الأجر تكفي للعيش في حده الأدنى وعدم نقل القاضي الا برغبته”، مؤكدا أن ذلك كاف لتحقيق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلا كيف سيعيش قاض لمدة 6 أشهر دون أجر وبعدها سيعود لممارسة القضاء، مشيرا إلى أن الأنظمة التأديبية يجب أن تحقق نوعا من التأطير ولفت الانتباه وليس قطع الأرزاق بشكل نهائي، إلا في الحالات الواضحة جدا والمتفق عليها بين الجميع والتي يتطلبها العزل من المنصب.

وأوضح رئيس النادي أنه على القضاة والمؤسسات البدء بالترافع بجميع الطرق المشروعة، للمطالبة بتعديل النظام التأديبي الخطير جدا على الحياة المهنية والاجتماعية، واستبداله بنظام يحقق توازنا بين مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وحقوق القضاة المهنية والاجتماعية، كما أن قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة ساهرة على تدبير الوضعية الفردية للقضاة بتطبيق مبدأ تناسب العقوبة التأديبية المنصوص عليه قانونا أيضا، يمكن أن يكون له أثر في التخفيف من نظام التأديب القانوني ولو بشكل جزئي، إلى حين تعديل النصوص القانونية التذي أصبح ضرورة ملحة.

كريمة مصلي