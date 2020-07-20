13 سنة لمروجي “القرقوبي”

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة ثلاثة متهمين على خلفية تورطهم في تهريب كميات مهمة من الأقراص المهلوسة، إذ أدانت المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا، فيما تمت مؤاخذة المتهم الثاني، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين ونصف حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح، مسك وترويج المخدرات والمشاركة وحيازتها داخل الدائرة الجمركية.

وتمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، من إيقاف ثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم مابين 34 سنة و47، من ذوي السوابق القضائية، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة، وخرق حالة الطوارئ الصحية. وكشفت مصادر عليمة، أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم الثلاثة، بعد تتبع خطواتهم على مستوى نقطة المراقبة بمدخل الجديدة، بعد توصلها بمعلومات دقيقة قرب وصولهم للجديدة وبحوزتهم كميات مهمة من القرقوبي، وكانوا قادمين من القنيطرة على متن سيارة خفيفة بعدما تسلموا “القرقوبي” من طنجة من لدن مروج شهير يدعى “الطنجاوي”، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث.

وزادت المصادر أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة على متن السيارة، وخلال قيام العناصر الأمنية بتفتيش السيارة تم العثور بحوزتهم على 2930 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، موضوعة بمحرك السيارة بإتقان، كما ثم العثور على مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة. وبعد إشعار النيابة العامة أمرت بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما ثم قطر السيارة المحجوزة في ملكية إحدى وكلات كراء السيارات، وجرى وضعها بالمحجز البلدي بالجديدة، كما أمرت النيابة العامة المختصة الضابطة القضائية بتعميق البحث مع الموقوفين لإيقاف جميع المتورطين ضمن هاته الشبكة، المتخصصة في تهريب الأقراص المهلوسة على الصعيد الوطني. وخلال تعميق البحث مع الموقوفين الثلاثة، اعترفوا بحيازتهم للأقراص المهلوسة، بعدما تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف حوالي سبعة مروجين صغار كانوا بصدد تسلم الأقراص المهلوسة، بعدما نجحت العناصر الأمنية في نصب كمين أطاح بهم تباعا، بتنسيق مع أفراد الشبكة، التي تم إيقافها وبحوزتها كميات مهمة من القرقوبي.

أحمد سكاب (الجديدة)