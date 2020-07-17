زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالت وأقاليم المملكة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم إفران، وصفرو، وبولمان، وجرادة، وميدلت، وفكيك، وشيشاوة، وتارودانت، وورزازات، والحوز، والرشيدية، وتنغير وزاكورة، مشيرة إلى أنها ستكون مصحوبة برياح قوية وسقوط بر د أحيانا.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات معتدلة ستهم مرتفعات أقاليم كرسيف، وتازة، وتاوريرت، وتزنيت، وأزيلال، واشتوكة آيت بها.