بعد غياب طويل، عاد حامي الدين، القيادي في “بيجيدي”، الذي مازال شبح الشهيد أيت الجيد يلاحقه، إلى خوض حروب “مجانية” على أحزاب يرفض أي تقارب معها.

حامي الدين نصب نفسه حاكما جديدا على الأحزاب، وبدأ “يفتي” ويوزع الاتهامات، ويقترح الحلول من أجل “المصالحة”.

مناسبة هذا الكلام، الاتهامات الخطيرة التي كالها “الأخ” حامي الدين لـ “البام”، الذي التقى قائده الجديد مع العثماني.

“الأخ”، وهو يوجه “النصائح” لوهبي، قال له إنك ورثت تركة ثقيلة من الجرائم المرتكبة في العهد السابق. ولكي ينجح الربان الجديد لـ “البام” في بناء علاقات جديدة مع الأحزاب، من بينها “المصباح”، عليه تصفية تركة الماضي، بالكشف عن الحقائق الموجودة في أرشيف “البام”، وداخل مطبخ الشؤون المالية الذي كان يشرف عليه إلياس العماري.

باختصار، حامي الدين أنشأ هيأة لـ “الحقيقة والمصالحة” خاصة بـ “البام”، يريد من خلالها معرفة كيف كانت تفبرك الملفات ويتم الزج بالأبرياء في السجون، وكيف كان يبتز الأعيان وتنهب ثرواتهم؟

عبد الله الكوزي