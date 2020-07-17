أخبار الصباح

> الجديدة

تساءل حقوقيون عن السر في عدم تحرك الداخلية لوقف نزيف خروقات تطول المال العام بالجديدة، سيما أنه يقع على مرأى ومسمع من سلطة الوصاية، بل وبحضورها. وكانت آخر صور التلاعب بالمال العام، صفقة سوق السمك، التي فوتت عن طريق المحسوبية قبل تاريخ فتح الأظرفة، ما أثار شنآنا مازالت آثاره مستمرة. ولا يتوقف الأمر عند صفقة واحدة، بل إن مجمل الصفقات التي أشرفت عليها البلدية، خصوصا المتعلقة بالوعاء العقاري، شهدت انتقادات، بسبب تفويتها بأسعار تقل بكثير عن الثمن المرجعي، المحدد من قبل الضرائب.

(م. ص)

> احتجاز

احتجز عمال ورش ومهندسون ورجال أمن خاص، أمس (الخميس)، الزميل أحمد جرفي، مصور “الصباح”، عندما كان يقوم بمهامه في تصوير سقوط قنطرة في طور البناء، في الطريق المؤدية إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء. ومنع القائمون على الورش المصور الصحافي من القيام بمهامه، وهاجموه وأشبعوه سبا وشتما، كما حاولوا سرقة آلة تصويره، وتعريضه للضرب، لولا تدخل رجال الدرك، الذين وفروا له الحماية.

(ع. ن)

> تكوين

تسلل خطأ غير مقصود إلى مقال حول “معهد يستأنف الدراسة دون علم الحكومة”، نشر في “الصباح”، إذ بدل الإشارة إلى أن المؤسسة حصلت على ترخيص من التعليم العالي، جاء في المقال أنها “تابعة لقطاع التكوين المهني”. وتراقب المديرية الجهوية بالبيضاء سطات مؤسسات التكوين المهني الخاص في زمن الحجر الصحي، وتتابع مجريات التكوين عن بعد، ونسبة إنجاز الدروس التطبيقية والنظرية، سواء قبل الطوارئ، بالنسبة إلى الدروس الحضورية، أو من خلال التكوين عن بعد في زمن الحجر.

(ع. ن)