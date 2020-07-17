اعتقال شرطي “يصنع” الأموال

وضعت فرقة الدرك الملكي، بمركز المنصورية، التابع لسرية درك بوزنيقة، أمس (الخميس)، ثلاثة أشخاص، من بينهم شرطي وفتاة، رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل البحث معهم في تهم تتعلق بتزوير أموال، باستعمال آلات حديثة، والفساد، وتقديم العون لشخص لارتكاب جناية.

وقالت مصادر عليمة لـ “الصباح” إن المشتبه فيهم يخضعون لأبحاث وتحقيقات مكثفة، إذ اتضح أن المتهم الرئيسي، يعمل حارس أمن ضمن فرقة الصقور (الدراجون) بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، ويبلغ من العمر 34 سنة، في حين تبلغ الفتاة 19 سنة، وتتابع من أجل الفساد وترويج أموال مزورة، أما المتهم الثالث، فهو حارس سيارات متهم بالمشاركة وتسهيل أعمال إجرامية.

وفي تفاصيل القضية، أفادت المصادر ذاتها أنها انطلقت باعتقال الفتاة، التي عثر بحوزتها على ورقتين من فئة 200 درهم، حاولت تصريفهما بشراء بعض حاجياتها، ليتم اقتيادها إلى مركز المنصورية، حيث أسفر البحث معها، عن اعترافها بقضاء ليلة حمراء مع شخص داخل شقة بإحدى الإقامات الشاطئية بالمنصورية، مقابل 400 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن مركز درك المنصورية، وفور حصوله على كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالشقة، التي قضت بها المومس ليلتها، استنفر كل عناصره، وتوجه صوب الشقة المذكورة، بعد التنسيق المسبق مع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي أعطى أوامره باتخاذ المتعين.

وزادت المصادر ذاتها أنه، فور وصول رجال الدرك إلى الشقة، طرقوا بابها، غير أن صاحبها تماطل في فتحه، ورمى مفاتيح سيارته من النافذة لحارس سيارات كان أمام الإقامة، وطلب منه إخراج كمية مهمة من النقود المزورة من السيارة، وإتلافها بأسرع وقت، لكن الحيلة لم تنطل على رجال الدرك، الذين ضبطوا الحارس متلبسا بإخراج النقود من السيارة.

وأسفر تفتيش الشقة عن العثور على طابعة متطورة، وحاسوب يضم عددا من الأدوات البرمجية المتطورة في الرسم والطباعة، إضافة إلى كمية مهمة من الأموال، ليعمل أفراد الدرك على اعتقال المشتبه فيه الرئيسي رفقة حارس السيارات، واقتيادهما صوب مقر مركز درك المنصورية، ليجدوا أمامهم مفاجأة كبيرة، بعد تنقيط المشتبه فيه الرئيسي، في الناظم الآلي، إذ اتضح أنه شرطي برتبة حارس أمن بمنطقة أمن المحمدية.

كمال الشمسي (المنصورية)