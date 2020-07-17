موتى صوتوا في انتخابات الغرف

كشف برلمانيون عن فضائح مدوية في انتخابات الغرف المهنية، وأكدوا، في لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقدة، أخيرا، بمجلس النواب، أن هناك موتى يصوتون، عبر استعمال بطائقهم الانتخابية، بناء على سجلات قديمة.

وانتقد برلمانيون أعضاء اللجنة، من التجمع الدستوري، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، ما أسموه “الوضع المخزي لغرف التجارة ولصناعة والفلاحة والخدمات والصيد البحري”، من خلال وجود تلاعب في لوائح الناخبين، إذ تجد تاجرا، غير مهنته إلى فلاح، أو صناعي، أو غادر المهنة بصفة نهائية، يصوت مع فئة التجار، أو يصوتون بدلا عنه، والعكس صحيح بالنسبة إلى كافة المهن، في استهتار تام بشفافية العملية الانتخابية.

وأكد البرلمانيون أن البعض يحضر للانتخابات بتسجيل بين 100 عضو و200، على عنوان واحد، كي يجعل منهم قاعدة انتخابية، لأجل التصويت عليه في انتخابات “الكبار”، لحيازة مقعد بمجلس المستشارين، في صنف الغرف المهنية، لذلك لا يكاد يسمع صوت المهنيين.

ووصف محمد السيمو، القيادي في الحركة الشعبية، الغرف المهنية بالمتخلفة، لأنها لا تشتغل، مضيفا أن جامعة غرفة العرائش أغلقت لأنها عجزت عن أداء واجبات الكراء، بل إن رؤساء غرف لم يستطيعوا شراء تذكرة طائرة للمشاركة في مؤتمر دولي، ولعب دور الدبلوماسية الموازية.

وأكد السيمو أن الغرف المهنية دون صلاحيات، وأن الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة كانوا متخوفين من إصدار قوانين عصرية ملائمة، منتقدا عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العديد من الحرفيين بالتنازل عن واجبات الكراء، أو أداء الدولة لها بالتضامن من صندوق كوفيد 19.

ورد حفيظ العلمي قائلا: “لقد سبق لي أن فضحت العديد من رؤساء الغرف المهنية، منهم من يطلب مني أن اشتري له سيارة جديدة، أو المساعدة على اقتناء تذاكر طائرات، وغرف فنادق”، مضيفا أن رده كان دائما “دبر راسك وسير حتى على رجليك”، مشيرا إلى أن وضعية الغرف المهنية كانت بئيسة، قبل ثلاث سنوات، لأن رؤساء الغرف كانوا مهتمين بالمزايدة السياسية وخوض الحروب لرئاسة الغرفة.

أحمد الأرقام