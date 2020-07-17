هكذا انتقل كورونا إلى مركب المعمورة

إصابة حكمين ومدرب و500 تحليلة لأطر ومستخدمي المركز

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن الحكم المساعد الذي تأكدت إصابته بفيروس “كورونا” بمركب محمد السادس بالمعمورة، أول أمس (الأربعاء)، يعمل ممرضا بمستشفى بنكرير، حيث يعالج المصابون بالفيروس.

وأضاف المصادر نفسها أن الجامعة وإدارة المركب طلبتا من الحكم المساعد الإدلاء بشهادة حول خضوعه للتحليل، فأدلى بشهادة سلبية، قبل إخضاعه لتحليل ثان، أتى إيجابيا. وتم إخضاع المخالطين للحكم للتحليل، طبقا للإجراءات المعمول بها.

وغادر الحكم المصاب مركب محمد السادس الدولي، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم أيضا إخضاع أعضاء وأطر ومدربي ولاعبي المنتخبات الوطنية للتحاليل، وتم تسجيل حالتين مؤكدتين، فيما تحوم الشكوك حول الثالثة.

وضرب فيروس كورونا أيضا طارق مخناس، مدرب المنتخب الوطني أقل من 15 سنة، والمشرف حاليا على المنتخب الوطني للشباب في معسكر تدريبي مغلق بالمعمورة، وحكما مساعدا آخر من عصبة كلميم واد نون.

وأفاد مسؤول بمديرية التحكيم، أن فحوصات الحكام على مستوى العصب الجهوية، جاءت جميعها سلبية.

وقال المسؤول نفسه إن الإجراءات التنظيمية اتخذت، بناء على سلبية نتائج الفحوصات المخبرية الأولى، كما أن الحكام يخوضون التداريب، في احترام تام للبروتوكول الصحي، إلا أن إصابة أي شخص بالفيروس تبقى واردا في أي لحظة”.

ومباشرة بعد تسجيل هذه الإصابات، استدعت الجامعة جميع الأطر والحكام والمستخدمين للخضوع إلى التحليلات، بمن فيهم المدير التقني روبيرت أوشن، ليصل عدد الفحوص، التي أجريت بالمركز 500 فحص، باحتساب اللاعبين واللاعبات.

عبد الإله المتقي وصلاح الدين محسن