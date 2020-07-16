عملية جراحية للأصبهاني

خضع الفنان المغربي مولاي الطاهر الأصبهاني، أخيرا، لعملية جراحية على القلب.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان المؤسس لتجربة جيل جيلالة، أن العملية لم تكن خطيرة، وكللت بالنجاح، إذ تقدم الأصبهاني قبيل العملية، من خلال فيديو قصير بشكره وامتنانه لكل متتبعيه وكل مغاربة الداخل والخارج، الذين اطمأنوا على وضعه الصحي.

ويشار إلى أن الأصبهاني من مواليد مراكش وبها تلقى تعليمه، واشتغل في بداياته موظفا في وزارة الفلاحة بالمدينة الحمراء، قبل أن ينجرف خلف عشقه للفن، خاصة الموسيقى والمسرح، وانخرط في بعض الفرق المسرحية الهاوية، قبل أن يلتحق بفرقة الطيب الصديقي، الذي نصحه بترك الوظيفة والتفرغ للفن.

وشارك الأصبهاني في العديد من أعمال الصديقي المسرحية، مثل “الحراز” و”النور والديجور” و”الشامات السبع” كما لحن المقاطع الموسيقية الخاصة بمسرحية “مقامات بديع الزمان الهمذاني”، فضلا عن مشاركاته في أعمال مسرحية أخرى وتلفزيونية، آخرها سلسلة “جحا يا جحا”.

وجدير بالذكر أن الفنان مولاي الطاهر الأصبهاني أصدر أخيرا كتابا بعنوان “لما غنى المغرب” أرخ لتجربته الفنية بالكلمة والصورة، أشرف عليه الزميل الصحافي العربي رياض، وتناول مختلف المحطات الفنية والإنسانية التي مرت منها مجموعة جيل جيلالة، من خلال مسار الأصبهاني، الذي يعد أحد الوجوه القارة والمؤسسة للتجربة.

ع . م