ثلاث سنوات لنصاب بالجديدة

حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، على متهم بالنصب يبلغ من العمر 47 سنة، متزوج وأب لطفل، عاطل عن العمل، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنحة النصب والمحاولة. واعتقلت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المتهم، وأحالته على النيابة العامة، بعد إيقاعه بضحاياه من النساء والرجال في عملية نصب، بعد أن وعدهم بتوفير شقق للسكن في حي المطار، وتسلم منهم مبالغ مالية، مدعيا أنه مسؤول بإحدى جمعيات الخير والإحسان.

وعلمت “الصباح” من مصادر عليمة، أن المتهم اختفى عن الأنظار بعد أن تسلم مبالغ مالية من الضحايا، أغلبهم من جيرانه، قبل أن يعود إلى الجديدة، ونجحت العناصر الأمنية في تحديد هويته، لتتوصل بمعلومات عن مكان وجوده، وتعمل على إيقافه واقتياده لمقر الشرطة القضائية بالجديدة.

وزادت المصادر، أن المتهم خلال التحقيق معه، اعترف بالتهم الموجهة إليه، وحجزت لديه وثائق لجمعيات خيرية، إذ تمت محاصرته من قبل المحققين بأدلة دامغة تثبت تورطه بعدما تمت مواجهته ببعض الضحايا اللواتي تعرفن عليه بسهولة.

وأقر خلال الاستماع إليه، بإيقاعه بعدد من الضحايا، جلهم نساء يرغبن في اقتناء سكن اقتصادي، بعد أن أوهمهن بتوفره على شقق. وأرجع المتهم سبب قيامه بالنصب على الضحايا إلى حاجته إلى المال، وعدم توفره على شغل أو دخل قار، فاهتدى إلى هذه الطريقة التي مكنته من جمع مبالغ مالية.

أ . س (الجديدة)