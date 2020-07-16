تسريبات “الباك” تربك الوزارة

نشر لوائح ونسب ومعدلات وطنية وصور متفوقين قبل الأوان

أثارت تسريبات نتائج فردية غير رسمية لامتحانات الباكلوريا لـدورة يوليوز 2020، منذ مساء أول أمس (الثلاثاء)، فوضى كبيرة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديميات الجهوية، وزاد من حدتها تدخل مواقع إلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية لنشر ما اعتبر، إلى حدود صباح أمس (الأربعاء)، أخبارا مزيفة.

وأصاب نشر نتائج تلاميذ ومعدلات ونسب، أسر مترشحين بالدوران، إذ بحثوا في جميع الاتجاهات، من أجل العثور على ما يفيد وجود منصة للإعلان الرسمي عن النتائج دون العثور عليها، بينما قال آباء إن النظام المعلوماتي “مسار”، الذي من المفروض أن تحمل فيه معدلات التلاميذ أصيب بأعطاب.

وتبين من خلال التحريات التي قامت بها “الصباح”، أن بعض الموظفين بأكاديميات جهوية للتربية والتكوين تمكنوا من الدخول إلى النظام الخاص بتجميع النتائج على المستوى الجهوي، وسربوا بعضها إلى آباء وأمهات في إطار علاقات “خاصة”، قبل أن يعمد هؤلاء إلى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت مديرية التواصل بوزارة التربية الوطنية، صباح أمس (الأربعاء)، وجود أي بلاغ أو إعلان رسمي عن نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا لـدورة يوليوز 2020، سواء بالنسبة إلى القطب الأدبي، أو القطب العلمي والتقني التي نظمت بين 3 و9 يوليوز الجاري.

وأوضحت المديرية في اتصال بـ”الصباح” أن ما تم تداوله، مساء أول أمس (الثلاثاء)، وصباح أمس (الأربعاء)، لا علاقة له بالوزارة وهي غير مسؤولة عنه، كما أكدت أنه لا يوجد أي عطب تقني في النظام المعلوماتي “مسار”، وباقي المنصات الإلكترونية الأخرى، مادامت المصالح المختصة بالوزارة لم تفتحها بعد.

وقالت المديرية أن الجدول الخاص بنتائج الامتحانات على المستوى الأكاديمي، جدول قديم أنجز قبل المداولات، قبل أن يخضع إلى عدد من التعديلات في النسب والمعدلات الفردية، ما يعني أن ما تم تداوله لا علاقة له بالنتائج الحقيقية، المفروض أن تكون الوزارة أعلنت عنها، أمس (الأربعاء).

ولم تكتف بعض المواقع الإلكترونية بنسخ بيانات سابقة للوزارة وتعديلها ونشرها، من أجل تحقيق “السبق”، بل عمدت أيضا إلى فبركة أعلى المعدلات الوطنية واختارت لأصحابها صورا وأسماء وألقابا، كما وقع لتلميذة تتحدر من سلا، وقال عنها موقع إنها حصلت على الرتبة الأولى وطنيا، رغم أنها تبيع “المسمن”، ووالدها يبيع النعناع!

يوسف الساكت