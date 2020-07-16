الكوكب يفتح باب الترشح للرئاسة

أعلن الكوكب المراكشي فتح الترشح لرئاسة الفريق وانتخاب مكتب مسير، في الجمع العام، المزمع عقده في 28 يوليوز.

وأفاد بلاغ للكوكب أن الجمع سينطلق غير عاد، لاعتماد النظام الأساسي والمصادقة على القانون الداخلي.

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة النظام الأساسي للشركة المزمع إحداثها، وتدارس الاتفاقيات المالية والإدارية والمصادقة عليها، في أفق فتح الباب أمام الاستثمار داخل الكوكب.

وسيتحول الجمع إلى عاد، من أجل التداول في التقريرين الأدبي والمالي، قبل انتخاب مكتب جديد.

وحسب البلاغ، فإن إدارة الفريق فتحت الباب أمام الراغبين في تقديم طلبات الترشح للرئاسة، وفق نظام اللائحة، قبل 20 يوليوز.

عادل بلقاضي (مراكش)