الحسن التازي: تصغير المؤخرة … الأكثر طلبا لدى الرجال

> هل هناك إقبال من قبل الرجال على عمليات التجميل؟

> كان الرجال في السنوات القليلة الماضية لا يقبلون كثيرا على عمليات التجميل، إذ كان الأمر مقتصرا على النساء فقط، كما أن النسبة كانت ضعيفة جدا وتتراوح ما بين 5 و7 في المائة. ويلاحظ خلال الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة إقبال الرجال على عمليات التجميل، حيث أصبح عدد العمليات يتراوح ما بين 12 و15 في المائة.

وترجع أسباب ارتفاع نسبة إقبال الرجال على عمليات التجميل إلى الاهتمام المتزايد بالمظهر، ليس من قبل النساء فقط، بل حتى الرجال يعتبرونه عاملا مهما في حياتهم.

ورغبة في الحصول على مظهر خارجي لائق، فإن الرجال بدورهم يتوجهون إلى مصحات وعيادات التجميل، قصد الخضوع لمجموعة من التغييرات والتخلص من مشاكل تزعجهم ويرغبون في تعديلها حتى يبدو مظهرهم أفضل ويكون قيمة مضافة لأجسادهم.



> ما هي عمليات التجميل الأكثر طلبا من الرجال؟

> تختلف عمليات التجميل عند الرجال من شخص إلى آخر، فمنها عمليات زراعة الشعر بسبب الشعور بالإزعاج نتيجة الصلع، خاصة حين يتعلق الأمر بحدوث ذلك في مرحلة الشباب. ومن بين العمليات الأكثر طلبا من قبل الرجال الرغبة في التخلص من مشكل الثديين البارزين، نتيجة تراكم الدهنيات، الأمر الذي يتطلب الخضوع إلى عملية شفط لتحسين المظهر الخارجي.

وخلافا للنساء اللواتي يقبلن على عمليات تكبير المؤخرة، فقد أصبحت عمليات تصغير المؤخرة رائجة في صفوف الرجال وتلقى إقبالا كبيرا، من قبل فئة واسعة منهم، حيث يشعرون بانزعاج كبير، ما يجعل كثيرا منهم يتوجهون نحو مصحات تجميل مختصة للخضوع لعملية الشفط.

وتنضاف إلى عمليات التجميل سالف ذكرها عند الرجال، عمليات تجميل الأنف حتى يبدو أصغر حجما وأكثر جمالية، وأيضا شفط الدهون، خاصة لمن يخضعون لحمية غذائية وتصبح بشرتهم مترهلة، إذ يكونون في حاجة لشدها، إلى جانب عمليات بسيطة يتم فيها استخدام مادتي “البوطوكس” و”الفيلر” للتخلص من الجفون المنتفخة والتجاعيد حول العيون وعلى الجبين، والتي من مزاياها أن الشخص يبدو أصغر سنا وأكثر جاذبية.



> ماذا عن المخاطر الناتجة عن عمليات التجميل عند الرجال؟

> إن إجراء كل العمليات الجراحية لابد أن تكون فيها نسبة من الخطورة، لكن من أجل تفاديها لابد أن يتم أخذ كل الاحتياطات والتدابير الضرورية. وأود أن أؤكد أن العمليات التجميلية تختلف عن الأنواع الأخرى لأنها اختيارية ولا يتعلق الأمر بحالة استعجالية، وبالتالي ينبغي اتباع خطوات مهمة، من بينها إخضاع من يرغب في القيام بها لتحاليل الدم وتخطيط القلب ووصف أدوية له قبل العملية لتخفيض نسبة الحساسية وتفادي حدوث مضاعفات. ويعتبر وجود اختصاصي التخدير ضروريا أثناء إجراء العملية التجميلية، تفاديا لأي مضاعفات.

* اختصاصي جراحة التجميل

أجرت الحوار: أمينة كندي