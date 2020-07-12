اعتقال سلفي يقود شبكة مخدرات

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص يقود وساطتها ملتح محسوب على أحد التيارات الإسلامية السلفية، بعدما ضبطت بحوزته عناصر كوكبة الدراجات النارية بمحطة الأداء على الطريق السيار بين القنيطرة وطنجة، ستة كيلوغرامات من الشيرا و1300 قرص مهلوس، كانت في طريقها من إحدى مدن الشمال نحو سلا.

وأفاد مصدر “الصباح” أن عناصر الكوكبة أحالت الموقوف على المركز القضائي ، بعد إنجاز محاضر الإيقاف والحجز له، وبعد تعميق البحث معه، كشف أن الكيس المملوء بالمخدرات والأقراص المهلوسة كان في طريقه إلى موزع كبير بحي بطانة بسلا، وانتقل فريق من الدرك القضائي إلى سلا، لإيقاف المتورط الثاني، قبل التوجه إلى نواحي وزان لاعتقال المتورط الثالث الذي أرسل الممنوعات إلى شريكه بحي بطانة.

واستنادا إلى مصدر “الصباح” أقر الملتحي أن مزوده بالمخدرات، طلب منه إيصال كيس إلى أحد معارفه بسلا، دون أن يعرف أنه مملوء بالممنوعات المتعلقة بالشيرا والأقراص المهلوسة، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تعليماتها للضابطة القضائية من أجل تعميق البحث مع أفراد الشبكة، إذ أظهرت التحريات الميدانية بعد ثلاثة أيام من البحث التمهيدي وطلب تمديد الحراسة النظرية للموقوفين مدة ثلاثة أيام، أن هناك شبهات قوية في مشاركة المحسوب على أحد التيارات الإسلامية في عملية نقل وتهريب الممنوعات من الشمال نحو سلا، قصد إعادة الاتجار فيها من قبل المتهم الثالث، فيما ظل الملتحي ينكر جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه، وتحدث بلغة عربية فصيحة وهو حافظ للقرآن الكريم.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل الاحتفاظ بالأظناء الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار عرضهم على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، منتصف الأسبوع الجاري، للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى كل طرف في جرائم حيازة ونقل الشيرا والأقراص المهلوسة والمشاركة في ذلك.

عبد الحليم لعريبي