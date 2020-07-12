محاكمة متهم باغتصاب زوجته

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء المقبل، في ملف شخص متابع، من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض وحمل.

وتقدمت الضحية بشكاية أمام الشرطة القضائية بسيدي بنور، أكدت فيها أنها تعرفت على المتهم وربطت معه علاقة غرامية امتدت لعدة شهور. وأضافت أن ابن خالتها تقدم لخطبتها، فقطعت علاقتها مع خليلها. وظل يتربص بها، فالتقاها يوما من الأيام وهي وحيدة، فغرر بها وأقنعها أنها لن تكون لغيره وأرغمها على مرافقته، فاغتصبها وافتض بكارتها واضطرت لفسخ خطبتها من ابن خالتها.

وتقدم المتهم لخطبتها، فرفضته والدتها وأخبرتها الضحية بحقيقة علاقتهما، فوافقت على تزويجها له. ولما رفضت محكمة الأسرة الترخيص لهما بعقد القران لصغر سنها، نظمت الأسرتان حفلا بينهما وانتقلت للعيش معه بمنزل والديه.

وظل يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه، فساءت علاقتها بوالدته واضطرت إلى العودة إلى بيت أهلها إلى أن وضعت حملها ولم يسأل عنها ولم يفكر في إعادتها فرفعت شكاية ضده.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)