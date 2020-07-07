الأمير مولاي الحسن يحصل على شهادة البكالوريا بميزة “حسن جدا”

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، قد حصل على شهادة البكالوريا – دورة 2020 “خيار دولي”، مسلك “علوم اقتصادية واجتماعية” وذلك بميزة “حسن جدا”.

وبهذه المناسبة السعيدة وبفرحة عارمة، يتقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكافة مسؤولي وأطر الوزارة بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإلى جميع أفراد العائلة الملكية الشريفة، متمنين لسمو ولي العهد المزيد من التوفيق والنجاح والتألق في مساره الدراسي الجامعي.