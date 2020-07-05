تسجيل 310 إصابات جديدة صباح الأحد

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 310 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14 ألفا و132 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 9410 حالات بعد تماثل 81 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة الى 234 بعد تسجيل حالتي وفاة .

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 739 ألفا و 908 حالات.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 2

الدار البيضاء – سطات 62

طنجة – تطوان – الحسيمة 2

مراكش – أسفي 203

فاس – مكناس 1

بني ملال – خنيفرة 1

الشرق 2

العيون – الساقية الحمراء 37

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.