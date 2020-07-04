الغش يطيح بمترشح لامتحانات الباكالوريا بسيدي إفني

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني، اليوم السبت، مترشحا لاجتياز امتحانات الباكالوريا “أحرار”، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب الغش في الامتحانات المدرسية وتوثيق ذلك في مقاطع وتسجيلات مصورة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن العيون كانت قد تفاعلت بشكل جدي مع شريط فيديو مدته 29 ثانية، يوثق لشخص يبث تسجيلا مصورا من داخل قاعة الامتحانات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فضلا عن التنسيق مع المصالح التربوية المشرفة على سير الامتحانات.

وأضاف المصدر أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة مكنت من الاهتداء إلى مكان القسم الدراسي الذي يظهر في الشريط المصور بمدينة سيدي إفني، كما تم تحديد هوية المترشح المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة “مير اللفت” بضواحي سيدي إفني، وهو متلبس بحيازة رقاقة معلوماتية متطورة موصولة بعدسة تعمل عن بعد، وهاتفين محمولين يشتبه في استخدامهما في أعمال الغش.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع المترشح المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات لضبط شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذه الأفعال الإجرامية.