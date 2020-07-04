ابتداء من السبت … موجة حر في أغلب مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل موجة حرارة تتراوح درجاتها بين 35 و48 بعدد من مناطق المملكة ابتداء من يوم غد السبت وإلى غاية الثلاثاء المقبل .

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن درجات الحرارة ستتراوح يوم غد السبت وبعد غد الاحد بين 42 و 46 درجة بآسا الزاك ، الراشيدية ، السمارة ، طاطا ، تارودانت ، زاكورة ، أوسرد وبوجدور ووادي الذهب.

وأضافت المديرية أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة ما بين 39 و 42 درجة بأكادير -ايدا او تنان ، بني ملال ، تازة ، بولمان ، مولاي يعقوب ، صفرو ، فاس ، الخميسات ، قلعة السراغنة ، الصويرة ، تاونات ، الفقيه بن صالح ، كلميم ، غرسيف ، جرادة ، خنيفرة ، وزان ، العرائش ، مكناس ، سيدي قاسم ، خريبكة ، مراكش ، الرحمانة وسطات.

كما ستسجل درجات حرارة ما بين 45 و 48 درجة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بتارودانت ، اكادير ايدا او تنان ، انزكان – ايت ملول ، شتوكة -ايت باها ، تزنيت ، بوجدور ، السمارة ، واد الذهب ، أوسرد ، آسا -الزاك ، كلميم ، طاطا ، شيشاوة ، آسفي ، سيدي بنور ، الرحامنة ، اليوسفية ، مراكش ، الفقيه بن صالح ، قلعة السراغنة ، سطات ، الخميسات ، سيدي سليمان ، وسيدي قاسم.

كما سيتم خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة بين 40 و 45 درجة ببنسليمان ، النواصر ، برشيد ، الجديدة ، مديونة ، الصخيرات ، تمارة ، سلا ، القنيطرة ، العرائش ، مكناس ، فاس ، تاونات ، وزان ، خريبكة ، الحاجب ، خنيفرة ، صفرو ، بني ملال ، ازيلال ، تازة ، مولاي يعقوب ، زاكورة ، الصويرة ، سيدي افني وطان طان.

وخلصت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، إلى ان درجات الحرارة ستتراوح يوم الثلاثاء المقبل على مستوى السواحل الاطلسية شمال الجديدة ما بين 35 و 39 درجة.