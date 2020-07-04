“بيجيدي”: عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم مخالفة قانونية

فاجأت قيادة العدالة والتنمية، الرأي العام، حينما وصفت عدم تسجيل كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، مستخدميهم بمكتبيهما للمحاماة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالمخالفة القانونية لأن ذلك يعتبر واجبا على المشغل.

ومع ذلك، قدرت الأمانة العامة ل ” بيجيدي” العناية المادية الهامة التي شمل بها الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام،وبعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما نوهت بمسارعة مكتب أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

واستدركت أمانة حزب ” المصباح” التي اطلعت على الملف المرفوع اليها من لجنة الشفافية، أن الرميد وأمكراز لم يخرقا مع ذلك قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام، ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.

كما استنكرت محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدفت الحزب.

واستمعت لجنة الشفافية إلى الرميد وأمكراز في أربع جلسات دامت لساعات لاستجلاء حقيقة خطأ الوزيرين .

أحمد الأرقام