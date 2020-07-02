مشاهير في ورشة “ماستر شيف”

فوضيل وداداس وغيث من المشاركين في النسخة الجديدة لصالح “إم بي سي 5”

سرب بعض المشاركين في النسخة الجديدة من “ماستر شيف سيلبريتي”، بعض كواليس التصوير، الذي انطلق منذ أيام. وحسب التسريبات فإنه من بين المشاركين في النسخة الجديدة، والتي ينتظر أن تبث على شاشة قناة “إم بي سي 5″، بداية الموسم التلفزيوني المقبل، المغني الجزائري فوضيل، والفكاهي عزيز داداس، والممثل الشاب ربيع الصقلي.

كما أنه من المنتظر أن يطل على مشاهدي القناة، من خلال البرنامج في نسخته الجديدة، والذي يحظى بمتابعة كبيرة، المغني زكرياء الغفولي، وكريمة غيث، والبطل العالمي مصطفى الخصم.

ودخل فريق العمل مرحلة التصوير، قبل أيام، علما أن النسخة الجديدة ستعرف العديد من التغييرات، سواء تعلق الأمر بعدد الفنانين المشاركين فيها أو بعض قوانين المسابقة.

ويسابق المشرفون عن البرنامج الزمن، للانتهاء من التصوير في أقرب وقت ممكن، على أن يدخل البرنامج في مرحلة التوضيب والميكساج، وتسليم مواده للقناة في الوقت المحدد، سيما أن فريق العمل اضطر إلى تأجيل التصوير، بعد إعلان المغرب حالة الطوارئ والحجر الصحي، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان من المتوقع أن يكون “ماستر شيف سيلبيرتي”، في نسخته الجديدة ، ضمن شبكة برامج “إم بي سي 5” الموجهة لسكان المغرب العربي، إلا أن تأجيل التصوير ، حال دون ذلك، إذ اضطرت الشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج إلى تأجيل ذلك، إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي سياق متصل، أخذ فريق عمل البرنامج، على عاتقه، احترام التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في دليل المركز السينمائي المغربي، والذي يفصل تدابير السلامة الوقائية التي تهدف للحد من انتشار الفيروس في أماكن التصوير في المغرب، وتأمين محيط لائق للعمل بالنسبة إلى الإنتاجات الوطنية وكذا الأجنبية.

يشار إلى أن الموسم السابق من البرنامج، والذي بث على شاشة القناة الثانية “دوزيم، عرف تتويج الممثلة نورا الصقلي، وهو الموسم الذي عرف مشاركة مجموعة من المشاهير وحظي بنسب مشاهدة مهمة، حسب ما أعلنته مؤسسة ماروك ميتري.

إيمان رضيف