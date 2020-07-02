غضب أحمر بسبب غاساما

غاموندي يقترح على الناصري جلب ليركي وسعدان وفوزير

أغضب تعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما، لقيادة مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري، في 5 شتنبر المقبل، في نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا، الوداديين، الذين رفضوا الفكرة وطالبوا بتغييره.

ومازال غاساما مرتبطا لدى الوداديين، بفضيحة ملعب «رادس» في إياب نهاية عصبة الأبطال بتونس أمام الترجي التونسي، إذ رفض احتساب هدف لوليد الكرتي، والذي أدى إلى إنهاء المباراة بطريقة غير طبيعية.

وقررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، أول أمس (الثلاثاء)، إجراء مباراتي نصف النهاية بين الوداد والأهلي، ثم الرجاء والزمالك، بملعب أحمد أهيدجو بياوندي الكامرونية، في مباراة فاصلة، عوض ذهاب وإياب، في شتنبر المقبل.

وستنظر الكنفدرالية في إمكانية تأجيل مباراتي نصف النهاية، إلى ما بعد 15 شتنبر المقبل، بطلب من الرجاء والوداد، بغية فسح المجال أمام إنهاء مباريات البطولة قبل 13 شتنبر المقبل، ثم التفرغ بعد ذلك إلى عصبة الأبطال.

واقترح ميغيل غاموندي، المشرف العام على الوداد الرياضي، أسماء وازنة على المكتب المسير، في أفق التعاقد معها في الميركاتو الصيفي.

ومن بين الأسماء التي اقترحها غاموندي عبد الحفيظ ليركي، مهاجم حسنية أكادير، المطلوب محليا وعربيا من قبل العديد من الأندية، والذي سبق للمشرف العام للوداد أن أشرف على تدريبه بالحسنية.

كما وضع غاموندي على طاولة الوداد مروان سعدان، لاعب الفتح الرياضي السابق، المحترف بالدوري التركي، ومحمد فوزير، لاعب الفتح الرياضي، سابقا والمحترف الحالي بالدوري نفسه.

وتنتظر إدارة الوداد انتهاء التزاماتها المحلية والقارية للشروع في المفاوضات، إضافة إلى بعض اللاعبين الذين تألقوا في بطولة الموسم الحالي، في مقدمتهم رضا الهجهوج، هداف أولمبيك خريبكة.

وفي موضوع ذي صلة، ابتعد امبارك بوصوفة، الدولي المغربي السابق، عن إنهاء مسيرته في البطولة الوطنية، بسبب المطالب المالية لوكيل أعماله.

وعرض بوصوفة خدماته على الوداد، إلا أن المطالب المالية لوكيله، حالت دون إتمام الصفقة.

وقدم سعيد الناصري عرضا رسميا لبوصوفة الموسم الماضي في إحدى رحلات المنتخب الوطني، إلا أنه فضل خوض تجربة بالدوري القطري.

ويواصل الوداد استعداداته لاستئناف منافسات البطولة في يوليوز المقبل بمركب محمد بنجلون، بحضور جميع اللاعبين، بمن فيهم العائدان من الإصابة، أشرف داري وصلاح الدين السعيدي، تحت إشراف الإطار الإسباني كارلوس غاريدو، الذي اقترح على المكتب المسير الدخول في معسكر تدريبي مغلق خارج البيضاء.

العقيد درغام ونور الدين الكرف