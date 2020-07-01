الاحتفالات تخرج أليسون عن صوابه

انتشرت صورة في وسائل التواصل الاجتماعي، للبرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، وهو في غمرة احتفالاته باللقب 19 في تاريخ ناديه الإنجليزي، قبل أيام، في فندق اجتمع فيه لاعبو الفريق للاحتفال باللقب.

وانتشرت صور لاعبي ليفربول بكثرة في ليلة الاحتفالات، لكن صورة أليسون، كانت الأكثر متابعة، إذ نوه به متابعوه وجماهير ليفربول، واعتبروه من الأسباب الرئيسية لعودة «الريدز» للألقاب في الفترة الأخيرة.

ونال أليسون، لقب أفضل حارس في «البريمير ليغ» الموسم الماضي، وأفضل حارس أوربي وأفضل حارس في العالم، بعدما قاد ليفربول إلى تحقيق لقب عصبة أبطال أوربا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوربي، ليضيف إليهم لقب الدوري الإنجليزي.

وبات أليسون من بين الأفضل في العالم، في الفترة الأخيرة، إذ نال رسميته بالمنتخب البرازيلي، على حساب إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، منافس ليفربول في إنجلترا.