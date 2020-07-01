نيمار يعود لباريس

عاد الدولي البرازيلي دا سيلفا نيمار، إلى ناديه باريس سان جيرمان، ليجري فحوصات طبية ضرورية، استعدادا لعودته إلى التداريب، رغم قرار إلغاء الدوري نهائيا.

ورغم الانتقادات التي طالت نيمار، بسبب مغادرته فرنسا عبر طائرة خاصة إلى البرازيل، أثناء الحجر الصحي، لكنه عاد للفريق الباريسي وكله أمل في البصم على موسم جديد رائع، بل أكد في وسائل إعلام برازيلية، رغبته في البقاء في العاصمة الفرنسية، وتحقيق الألقاب مع سان جيرمان.

ونشر باريس سان جيرمان صور لاعبيه العائدين، وهم يقومون بفحوصات طبية وتداريب خفيفة لتحديد وزنهم ولياقتهم البدنية، ومدى انضباطهم للتداريب المنزلية خلال فترة الحجر الصحي.