تسجيل 118 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 118 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4687 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1235 حالة، بعد تماثل 152 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 172 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 33 ألف و415 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.