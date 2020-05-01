حجز حشيش على متن “جيت سكي” انطلقت من طنجة

علمت “الصباح” أن قوات خفر السواحل الإسبانية، أوقفت، مساء أمس (الخميس)، شابا مغربيا على متن دراجة مائية “جيت سكي” محملة بكمية من المخدرات، وضبطته في عرض البحر يحاول الوصول خلسة إلى الأراضي الإسبانية عبر مضيق جبل طارق.

وأفاد المصدر، أن عملية إحباط هذه المحاولة الفاشلة لتهريب المخدرات، تمت بفضل نظام المراقبة المشترك بين البلدين الجارين، الذي وضع من أجل مكافحة الاتجار وتهريب المخدرات، إذ مباشرة بعد توصل الأجهزة الأمنية المغربية بخبر انطلاق دراجة مائية مشبوهة من ميناء طنجة المدينة في اتجاه الضفة الأخرى، عملت على ربط الاتصال بنظيرتها الاسبانية، التي تمكنت بواسطة أجهزة متطورة من تحديد مسار الدراجة المائية، لتنطلق إثره فرقة بحرية في اتجاه المنطقة المبلغ عنها، وقامت بإيقاف صاحب الدراجة على بعد أميال قليلة من السواحل الاسبانية، وعملت على تسليمه لعناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، إذ لازالت الأبحاث جارية لتحديد الجهات التي كانت ستصلها هذه الشحنة من المخدرات، وكذا أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي كانت وراء هذه العملية الفاشلة.

وكانت المصالح الأمنية بطنجة، توصلت، قبل أذان مغرب أمس (الخميس)، بإخبارية تفيد بأن سيارة من نوع “مرسيديس سبرانتير” وصلت إلى محيط ميناء طنجة المدينة، وعلى متنها عدة أشخاص مجهولين، الذين قاموا بإنزال دراجة مائية وشحنها برزم من الحشيش، قبل أن تنطلق بسرعة جنونية في اتجاه السواحل الاسبانية.

المختار الرمشي (طنجة).