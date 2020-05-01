تسجيل 146 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 146 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4569 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1083 حالة، بعد تماثل 99 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 170 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.