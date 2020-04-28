العلمي: لدينا 7 مليون كمامة لا تريدها الصيدليات

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب صنع الكمامات العادية التي تقيه من تلقي فيروس كورونا بفضل مساعدة الحكومة للمقاولات التي تم اختيارها لتوفرها على آلات صناعية خاصة، وتطبيقها للاحترازات الصحية.

وأكد الوزير، في جلسة محاسبته بمجلس المستشارين، اليوم (الثلاثاء) انه قبل7 مارس لم يصنع المغرب أية كمامة، وبعدها تعامل مع 32 شركة، 19 منها أنتجت 5 مليون كمامة يوميا وتباع بسعر80 سنتيم.

ونفى المسؤول الحكومي وجود خصاص في الكمامات كما ذهب إلى ذلك البرلمانيون الذين استغربوا اختفائها من الأسواق بأغلب المدن، مؤكدا أنه على العكس رفضت الصيدليات مدها بالكمامات لوجود فائض لديها، مضيفا أن مصالح وزارته تأكدت من وجود مخزون من 7 مليون كمامة لا يعرف كيف سيتم تصريفها.

وبخصوص كمامات الثوب التي تستعمل الواحدة منها لمدة أسبوع بعد غسلها وتباع بسعر14درهم في المحلات التجارية، قال الوزير إن 34 شركة صنعت مليون كمامة وتسعى الى تصديرها إلى الخارج، لكنها لن تقوم بذلك إلا بعد تغطية حاجيات المواطنين المغاربة.

أحمد الأرقام