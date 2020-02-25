انتحار امرأة بعد النصب عليها

فتحت الضابطة القضائية التابعة للشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، بحثا حول موضوع انتحار امرأة الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر قريبة من الهالكة، أنها قامت بتفتيت قرص يستعمل في إبادة الفئران وذوبته في كوب ماء وشربته بعد إحساسها بالغبن عقب وقوعها ضحية نصب من إحدى معارفها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الهالكة أقرضت امرأة مبلغ 5 ملايين سنتيم، وضربت لها موعدا لإعادة المبلغ لها. وبعد مرور عدة شهور وبعد أن أعياها الانتظار، التحقت بمنزلها وطالبتها باسترداد المبلغ الذي اقترضته منها، فظلت تتماطل في إرجاعه، رغم أنها باعت أرضا ورثتها بمبلغ فاق 400 مليون سنتيم.

ولم تستسغ الضحية وقوعها ضحية نصب واحتيال، وأحست بالحكرة وقررت وضع حد لحياتها، وتناولت مبيد الحشرات ونقلت الثلاثاء الماضي في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، لكنها توفيت هناك رغم تدخلات الطاقم الطبي، وتم دفنها بمسقط رأسها الخميس الماضي.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)