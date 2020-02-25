مغاربة المواقع … “خلية نحل”

أكدت دراسة أنجزتها مؤسسة “ديجيتال غلوبال أوفرفيو 2020” البريطانية، حول الولوج لمواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم الكبير للمغاربة على “فيسبوك” و”يوتوب” وغيرهما في السنوات الأخيرة، إذ أظهرت الأرقام أنهم باتوا ضمن طابور المقدمة عالميا، وباتوا يشكلون خلية نحل منتشرة في كل زمان ومكان.

وذكرت الدراسة التي أنجزتها المؤسسة، التي يوجد مقرها بلندن، أن المغربي يتوفر على الأقل على خمسة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن أغلب المتصفحين يملكون أكثر من حساب في مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتوب” وسنابشات” و”تويتر” وغيرها.

وأوضحت الدراسة نفسها أن معدل تصفح الأنترنت عبر الهاتف بالمغرب، يصل إلى ثلاث ساعات و31 دقيقة يوميا (211 دقيقة)، إذ يوجد المغاربة في الرتب الأولى عالميا، بما أن أكثر متصفحي مواقع التواصل في العالم هم الفيلبينيون بمعدل 241 دقيقة يوميا، بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية التي تصل المدة هناك إلى 212 دقيقة، فيما يبقى اليابانيون الأقل في العالم ب 45 دقيقة يوميا، حسب إحصائيات لمؤسسة “غلوبال ويب إندكس” البريطانية.

وبخصوص نسبة الوصول للأنترنت في المغرب، فإنها تصل إلى 69 %، وهي نسبة تعتبر ضعيفة، مقارنة بدول أوربية وأمريكية وآسيوية، والتي يمكن أن تتجاوز فيها 92 %.

وتنضاف هذه الإحصائيات إلى دراسة قام بها “فيسبوك” أخيرا، وضعت المغاربة ثالث أكثر الدول استخداما للموقع الأزرق عربيا، بعد مصر والسعودية، إذ أكدت الدراسة أن 58 % من السكان يملكون حسابات في الموقع الأزرق، أي ما يقارب 20 مليونا، وهو عدد جعل المغاربة يحتلون الرتبة 33 عالميا، متفوقين على دول أوربية وآسيوية.

وبخصوص مواقع التواصل الأكثر استخداما، أكدت دراسات أخرى أخيرا، من بينها دراسة معهد “جي دابليو إي” الأمريكي المتخصص، أن المغاربة يميلون لاستخدام “واتساب” أولا ثم “فيسبوك”، ويليه “يوتوب” ثم “إنستغرام”، فيما يعتبر “يوتوب” الأكثر جذبا للمستخدمين في الفترة السابقة، وهو ما يفسر انتشار فيديوهات “روتيني اليومي” وغيرها في المغرب.

العقيد درغام