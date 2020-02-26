الإصابة تنهي موسم الميموني

انتهى موسم نصير الميموني، لاعب وسط مولودية وجدة، بعدما تعرض لتمزق في الأربطة خلال إحدى الحصص التدريبية بمركز التكوين في وجدة.

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي خضع لها الميموني، تعرضه لتمزق في الأربطة، ما يستدعي إجراء عملية جراحية استعجالية سواء بالرباط أو البيضاء.

وكشف مصدر طبي أن الإصابة ستغيب الميموني ستة أشهر، ما يعني نهاية الموسم الكروي بالنسبة إليه.

وتعاقد الميموني مع المولودية خلال مرحلة الانتقالات الشتوية بموجب عقد يمتد ستة أشهر قابلة للتمديد.

وسبق للاعبي المولودية أن اشتكوا من سوء أرضية ملعب مركز التكوين، ذي العشب الاصطناعي، ما تسبب في إصابة العديد منهم خلال الفترة الأخيرة، من أبرزهم أدم النفاتي ويوسف العماري والنيجيري إيميكا وسليم ممادو ونبيل الجعدي وعلاء بوشنة وغيرهم.

عيسى الكامحي