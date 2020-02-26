الأشبال إلى ربع نهائي كأس العرب

أنهى المنتخب الوطني للشباب دور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتسع نقط، بفوزه على مدغشقر، بهدفين لواحد أول أمس (الأحد).

وافتتح المنتخب الوطني للشباب التسجيل في الدقيقة 51 بوساطة عمر العمراني، وتمكن منتخب مدغشقر من إدراك التعادل، في الدقيقة 76 بواسطة أرنود، إثر خطا مشترك بين الدفاع والحارس، غير أن المهدي مبارك منح التقدم مرة ثانية للمنتخب في الدقيقة 86 من ضربة جزاء. وظهر المنتخب الوطني بمستوى ضعيف، مقارنة بمبارياته السابقة، سيما أن بعض اللاعبين لا يلتزمون بالأداء الجماعي، ويفرطون في اللعب الفردي والاستعراضي.

صلاح الدين محسن