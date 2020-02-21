ضبط مخدرات على متن سيارة بالدريوش

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لقيادة دار الكبداني، بإقليم الدريوش، صباح أول أمس (الثلاثاء) من حجز طن واحد من المخدرات كانت معدة للتهريب إلى إقليم الناظور. وقالت مصادر مطلعة إن الكمية المحجوزة من المخدرات كانت بداخل سيارة من نوع ” رونو إسباس ” مرقمة بالمغرب، مضيفة أن عملية الحجز تمت بمنطقة ” الشعابي ” الواقعة بالطريق الساحلية بين الحسيمة والناظور. وجرى خلال العملية نفسها، حجز السيارة التي كانت قادمة من منطقة كتامة بإقليم الحسيمة، بعدما نصبت لها عناصر الدرك الملكي كمينا بناء على معلومات توصلت بها. وعاين المسافرون الذين كانوا في طريقهم إلى الناظور سدودا قضائية، غير معتادة، بالطريق الساحلي، وعناصر الدرك الملكي تنصب الحواجز الحديدية، تحسبا لأي طارئ، ما تمكنت معه من إيقاف مشتبه فيه واحد كان يسوق السيارة سالفة الذكر. وفتحت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بدار الكبداني، بحثا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى هوية المزودين الرئيسيين للمشتبه فيه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)