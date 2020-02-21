حجز 40 كيلوغراما من ״الكيف״

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجمعة اسحيم من حجز 40 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي “الكيف”، أول أمس (الثلاثاء).

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن العناصر الدركية توصلت بمعلومات دقيقة تفيد وجود سيارة رباعية الدفع كانت تتحرك بشكل مشبوه على الطريق الرابطة بين مركز جمعة اسحيم واليوسفية، بعدها انتقلت إلى المكان وترصدت السيارة إلى أن تمكنت من إيقاف شخصين يشتبه في أنهما يروجان المخدرات ويرتبطان بشبكة للاتجار فيها.

وبعد إيقاف المتهمين قام رجال الدرك بتفتيش السيارة حيث عثروا على أربعين كيلوغراما من مخدر القنب الهندي إضافة إلى 15 كيلوغراما من طابا وحوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وبعد الانتهاء من التفتيش والتنسيق مع النيابة العامة اقتاد رجال الدرك الموقوفين في اتجاه مركز الدرك بجمعة اسحيم، من أجل تعميق البحث معهما، وأصدر ممثل النيابة العامة أوامره بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بعد الانتهاء من التحقيق إلى حين عرضهما على القضاء في حالة اعتقال.

حسن الرفيق (آسفي)