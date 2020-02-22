البدوي ضيفا على مرميد

يحل الفنان والمسرحي عبد الرزاق البدوي، مساء اليوم (الجمعة)، ضيفا على برنامج “إف بي إم المواجهة” على قناة “ميدي آن تي” ابتداء من العاشرة وخمس دقائق.

وسيستعيد بلال مرميد، معد ومقدم البرنامج مع عبد الرزاق البدوي جوانب من مساره الفني، كما يسائله عن مجموعة من المحطات والأدوار التي جسدها، فضلا عن قضايا راهنة تخص المشهد الفني في المغرب.

ويذكر أن الفنان عبد الرزاق البدوي ابتدأ مساره الفني منذ أزيد من 45 سنة، إذ ساهم مساهمة فعالة إلى جانب أخيه عبد القادر البدوي في تأسيس وإدارة مسرح البدوي لتنشيط الحركة المسرحية بالمغرب منذ سنة 1965، وقبلها بثماني سنوات ضمن مسرح الهواة مع فرقة “العهد الجديد”.

وبلغت حصيلة عبد الرزاق البدوي خلال أزيد من نصف قرن ما يناهز 40 عملا أخرجه للمسرح الاحترافي، كما ساهم في تأليف وترجمة واقتباس ووضع سيناريوهات العديد من إنتاجات مسرح البدوي.

كما قام عبد الرزاق البدوي بالعديد من الجولات بالمغرب ودول المغرب العربي، فضلا عن مشاركته في أزيد من 26 تمثيلية للتلفزيون المغربي، ومساهمته ممثلا في أربعة أفلام مطولة أولها شريط “اليتيم” لرائد السينما المغربية المرحوم محمد عصفور، الذي شارك فيه وعمره لا يتجاوز 11 سنة.

ومن المسرحيات الشهيرة التي قدمها البدوي هناك “الملحة ف الطعام” و”سير واجي” و”ميلودة وبن دويدة” و”الزعيم جالوق” و”الشيح والريح” و40 عام عشرة” وغيرها.

ع. م