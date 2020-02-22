تشكيليون مغاربة في معرض بفرنسا

يشارك ثلة من الفنانين التشكيليين المغاربة في المعرض الدولي للفن التشكيلي بفرنسا المنظم من قبل “جمعية الفن بلا حدود” تحت شعار “نظرات”، والمستمر إلى نهاية فبراير الجاري.

ويعرف المعرض مشاركة عدة فنانين تشكيليين منهم نعيمة السبتي ومحمد بوصابون، وحسن الشبوغ، وأحمد بويدي، ويونس بنضريف، ولبنى بنرابح ، ونعيمة الحيمر، ومريمة بلحاج، ولبنى العبدلاوي، وعائشة الإدريسي، وأمينة الشناني، وعتايدي كريمة، وميساء مصطفى، وعبد الكبير بوبكري.

وتناول الفنانون التشكيليون في لوحاتهم مواضيع متنوعة من بينها علاقة الإنسان بالوطن والبيئة، وجمالية المغرب من خلال إبداعات مستوحاة من طبيعته وفضاءاته.

يذكر أن معرض “نظرات” سلط الضوء على رؤى متعددة لفنانين تشكيليين مغاربة، واعتبر التشكيل وسيلة لمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات.

أ. ك