وقفات احتجاجية ضد “البيدوفيل” الكويتي

نظم نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية بالبيضاء، أمس (الأربعاء)، تنديدا بإفلات المغتصبين من العقاب، وعلى رأسهم الكويتي الذي حصل على السراح المؤقت بعد متابعته بتهمة اغتصاب قاصر بمراكش، ما مكنه من الفرار إلى بلده.

وعبرت فعاليات حقوقية مختلفة، من خلال بلاغات لها تتوفر “الصباح” على نسخة منها، عن استيائها ورفضها لما يقع من اغتصاب واستغلال جنسي للأطفال، ومتاجرة بالبشر، وما يصاحب ذلك من خروقات وتلاعبات للتستر على المغتصبين، والإفلات من العقاب في الجرائم الماسة بحقوق الطفولة، إلى جانب “تساهل الحكومة في ملف الأجنبي المغتصب، ورفضها إعلان أي موقف بهذا الشأن”.

وأكد المصدر ذاته رفضه تحويل المغرب إلى “وكر دعارة مفتوح في وجه المكبوتين”، مشددا على ضرورة الاستمرار في خوض أشكال احتجاجية عبر ربوع المملكة، إلى أن ينال “البيدوفيل” الكويتي، جزاء جريمته، ويحاسب ويعاقب كل من سهل فراره من المغرب.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بعد جدل كبير أثارته قضية الكويتي (ع.ع)، الذي فر من المملكة بعد منحه سراحا مؤقتا، وسط اتهامات لسفارة بلده بمساعدته على الإفلات من العقاب، ما استنكره العديد من النشطاء الحقوقيين، الذين قرروا إطلاق “هاشتاغ” “مغربيات ضد الاغتصاب والإفلات من العقاب”، للدعوة إلى خوض أشكال نضالية معبرة عن رفضهم قبول الظلم والمهانة والسكوت عن الحق. ويشار إلى أن الكويتي الذي قام بتصوير القاصر موضوع الاغتصاب، وهي ترقص أمامه بالمنتجع السياحي بمراكش، قبل أن يقوم بهتك عرضها، عازب من مواليد 1996، يشتغل موظفا بالبلدية ويقطن بمحافظة الأحمدي، كما أنه حاصل على شهادة الثانوية ومنقطع عن الدراسة منذ ذلك الوقت.

يسرى عويفي