المفتش العام للقوات المسلحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، على مستوى القيادة العامة بالرباط، الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المحادثات، التي جرت بحضور سفير باكستان بالرباط ورؤساء المكاتب المعنية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية وكذا أعضاء من الوفد الباكستاني، تناولت مستوى علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين. وأضاف المصدر ذاته، أن التعاون العسكري بين المملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الباكستانية، يتركز على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى، مبرزا أن المسؤولين تدارسا سبل تعزيز وتوسيع أفق هذا التعاون.

ويقوم الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، بزيارة عمل إلى المملكة، من 19 إلى 23 فبراير الجاري، على رأس وفد عسكري هام لبلاده.

وخلص البلاغ إلى أن برنامج الوفد الباكستاني يضم أيضا زيارة للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة.