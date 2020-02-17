فلوريدا لكرة القدم المصغرة بسطات

يحل نادي فلوريدا “إف سي” لكرة القدم المصغرة، ضيفا على نهضة سطات، خلال الأيام المقبلة، بغية تنظيم مباراة استعراضية وخيرية.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن الزيارة سيكون لها طابع رياضي واجتماعي، بتنظيم ورشات وأنشطة تطوعية لفائدة الفئة المعوزة والأطفال، بمشاركة جمعيات محلية وأمريكية.

وتأتي هذه الزيارة، لتزكية العلاقة الجيدة التي تربط الفريقين، إذ ستأخذ هذه المرة أبعادا اجتماعية وخيرية، إلى جانب الرياضية.

وعبر الفريق الأمريكي عن سعادته لتنظيم هذه الزيارة، مشيرا إلى أنه يحضر مفاجآت كثيرة لسكان المنطقة، وخاصة الأطفال.