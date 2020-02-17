12 سنة لقاتل امرأة بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، شخصا يتحدر من جماعة عبد الغاية السواحل، وحكمت عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا. وتوبع المحكوم عليه رفقة أشخاص آخرين من عائلته من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، إثر شجار عائلي بجماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة، نتجت عنه وفاة امرأة.

كما قضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهمين (ه.ك) و(إ.ك) من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه وبمؤاخذة المتهم (م. ك ) من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم.

وتعود تفاصيل الملف، إلى غشت 2018، حين أخبر قائد المنطقة عناصر الدرك الملكي لإكاون، بوجود امرأة مضرجة في الدماء بسبب إصابتها في الرأس، ما عجل بانتقال الضابطة القضائية إلى المكان لمعاينة الضحية. وبأمر من النيابة العامة، نقلت الأخيرة إلى مركز صحي ومنه إلى المستشفى الإقليمي لتاونات قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)