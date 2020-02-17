طالب يحرق بيت أسرته بالصويرة

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي باسميمو بإقليم الصويرة، صباح أمس (الجمعة)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي شابا متهما باضطرام النار في منزل والديه بأحد الدواوير بالمنطقة. وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بطالب جامعي يبلغ من العمر ستا وعشرين سنة، ويتابع دراسته بجامعة ابن زهر بأكادير، يعاني اضطرابات نفسية ويتعاطى المخدرات، وهو ما جعله في مشاكل عائلية مع أسرته ومحيطه القريب.

وأضافت المصادر أن المتهم، وبدون سابق إشعار، جلب خمسة لترات من البنزين اقتناها من إحدى محطات الوقود، قبل أن يقصد منزلهم بدوار “لوضاأوكدال” التابع لقيادة اسميمو، ويستغل غياب أفراد الأسرة، ليضرم النار في أرجاء المنزل عصر الأربعاء الماضي.

وخلف مشهد النيران التي أتت على كل محتويات المنزل، حالة ذعر وهلع شديدين في أوساط سكان الدوار الذين هرعوا إلى مكان الحادث، في الوقت الذي تم فيه إخطار السلطات المحلية، والوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق.

عزيز المجدوب