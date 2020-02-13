الأمن يسقط مروع “لارميطاج” بالبيضاء

تمكنت العناصر الأمنية التابعة لدائرة “لارميطاج”، بالبيضاء، من اعتقال مجرم خطير ملقب ب”روفيكس”، صباح الخميس، ومتابعة إياه بتهم السكر العلني وإلحاق خسائر مادية والسرقة.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن الأمر يتعلق بمجرم يقطن بزنقة النجف، بالمنطقة المذكورة، عرض محام بهيأة الدار البيضاء للسرقة أخيرا، بالقرب من معهد باستور، وسبق له ارتكاب جرائم مماثلة، مستعينا بكلب شرس، من الصنف الخطير الممنوع، مروعا كل سكان الحي.

وتحركت عناصر دائرة “لارميطاج”، بعدما توصلت بشكايات كثيرة بخصوص المعني بالأمر، قبل أن يتنفس السكان الصعداء باعتقاله، صباح الخميس، إذ نوهوا بمجهودات رجال الأمن، الذين أسقطوا المجرم في كمينهم.