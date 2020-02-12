“هاشتاغ بيناتنا” بـ “ميدي 1 تيفي”

سيكون مشاهدو قناة “ميدي 1 تيفي” اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “هاشتاغ بيناتنا”، الذي يعد من البرامج الفنية، التي أخذت مكانا لها في الساحة الإعلامية.

ويستضيف البرنامج، في كل حلقة، والذي يشرف على تقديمه الاعلامي أسامة بنجلون، والممثلة بشرى أهريش، ضيفين اثنين، للحديث عن جديدهما الفني، والتطرق إلى مواضيع مختلفة.

ويتضمن البرنامج، في موسمه الجديد، فقرات فنية كثيرة، تسلط الضوء على أخبار الفنانين المغاربة والأجانب، إلى جانب لقاءات وحوارات خارج البلاطو، فقد أثار البرنامج الكثير من الجدل، من خلال التطرق إلى مواضيع حصرية، يتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم أسامة بنجلون، العديد من البرامج على قناة “ميدي 1 تيفي”، منها “ساعة قبل الفطور”، الذي يبث خلال رمضان، إلى جانب “جنراسيون نيوز”، وهو برنامج شبابي، يستضيف في كل حلقة مجموعة من الوجوه، لمناقشة موضوع له علاقة بهذه الفئة من المجتمع، كان يبث مساء كل أحد من الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة.

إ. ر