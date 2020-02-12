الهوس الاكتئابي … الاستماع إلى المريض

تتسبب نوبات الاكتئاب عند مرضى الهوس الاكتئابي في ظهور رغبة في الانتحار، لذلك يجب أن يتم أخذ أي حديث عنه بشكل جدي.

ويقدم الأطباء والمختصون في علم النفس مجموعة من النصائح، التي ينبغي التقيد بها في حال تعرض المريض لخطر إيذاء نفسه أو إيذاء شخص آخر.

وينصح بالاتصال بالطبيب والبقاء مع الشخص حتى وصول المساعدة ومحاولة إزالة أي أشياء قد تسبب الأذى مثل الأدوية أو الأشياء الحادة أو الأسلحة، إلى جانب عدم الإصابة بالخوف أو القيام بالصراخ والاستماع إلى المريض وعدم مجادلته أو الحكم عليه.

ويعد الانتحار أحد الأفكار، التي يمكن أن تراود المريض خلال إصابته بنوبات الهوس الاكتئابي، لذلك ينصح بالبقاء إلى جانب المريض ومحاولة إقناعه بالتخلص منها أو الاتصال بالمختصين النفسيين للحصول على المساعدة لمنع حدوث مثل هذه الحالات.

ومن بين أهم الطرق الناجحة لدعم وإنجاح العلاقات الاجتماعية هي تمسك المصاب بالهوس الاكتئابي بالعلاج بهدف تقليل الأعراض المرافقة للمرض وتقليل حدة تقلبات المزاج المتكررة خلال اليوم.

ومن خلال السيطرة على النوبات سيتمكن المصاب بالهوس الاكتئابي من التركيز بشكل أكبر على علاقاته الاجتماعية، كما أنه من الضروري أيضا على الشريك أن يعي بعض الأمور، التي تساعد في الحفاظ وتعزيز علاقتهما.

أمينة كندي