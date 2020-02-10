السي ادريس … الحاكم بأمره

لا غرابة في أن يظل رجل واحد اسمه إدريس البصري، لمدة عشرين سنة، على رأس وزارة الداخلية، هو الذي عرف جيدا كيف يتحكم في دواليب السلطة ويؤثر على صنع القرار وينسج، بفنية وإبداع عال، شبكة علاقات في غاية الأهمية والحساسية، مكنته من الإمساك بخيوط جميع الملفات، السياسية والأمنية، بما فيها ملف الصحراء الشائك، بقبضة من حديد.

لم يكن أحد يتنبأ لهذا البدوي، ابن سطات، بمنطقة الشاوية، الذي نشأ في وسط فقير، أن يصبح الحاكم بأمر الحسن الثاني وواحدا من رجالات الدولة العميقة، بعد أن كان مجرد موظف بسيط بجهاز الأمن الوطني، ليتسلق، في ظرف سنوات، سلالم المجد، بفضل دهائه وذكائه في التقرب من الجنرال القوي أوفقير، قبل أن يتمكن من الفوز بثقة الملك شخصيا، ليصبح رجله القوي، والآمر الناهي في مغرب سنوات الرصاص و”شهداء كوميرا”، الذي لم يسلم من سطوته وجبروته أحد. كانت الداخلية، في عهد السي ادريس، أم الوزارات فعلا. ومارست دورها وزارة سيادة كما يجب. ولم يكتف وزيرها بالمهام الموكولة إليه بحكم منصبه، بل كان يحشر أنفه في عمل جميع الأجهزة والوزارات الأخرى، ورئاسة الحكومة نفسها، ويعمل وفق سياسة “البقّ ما يزهق”، إلى درجة أن تطفله خلق له خلافات وعداوات مع العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار الذين كانوا يشتكونه إلى الحسن الثاني، دون أن يتمكنوا من تحجيم تسلطه أو منع تدخله في منطقة اختصاصاتهم ونفوذهم.

عمل السي ادريس، طوال سنوات “حكمه”، على أن تكون وزارة الداخلية أول من يعلم، وأول من ينقل الخبر إلى ملك البلاد. لذلك منح الولاة والعمال اختصاصات واسعة و”زرع” مواليه و”مريديه” في كل مؤسسات الدولة من الجيش إلى المخابرات، وأجزل لهم العطاء وأغدق عليهم الأراضي والأملاك والعقارات، ضمانا لإخلاصهم، وسعيا منه إلى معرفة جميع الأسرار والتحركات، خاصة المتعلقة بالمعارضة، سواء داخل أو خارج المغرب، أو تلك الخاصة ببعض الشخصيات الوازنة داخل الدولة، التي كانت مقربة إلى الملك، أو تحظى بحبه واحترامه. فعيونه كانت في كل مكان، تنقل له الشاذة قبل الفادة.

زرع إدريس البصري الخوف والرهبة في نفوس المغاربة، الذين ارتبطت وزارة الداخلية في أذهانهم بالقمع والتعذيب و”السليخ»، إلى درجة أنهم أصبحوا يطلقون على زوجاتهم لقب «الداخلية»، في إشارة إلى بطشهن وإرهابهن. أما تزوير الانتخابات ضدا على الإرادة الشعبية، فحدث ولا حرج. فقد كانت أم الوزارات صانعة الخريطة السياسية والانتخابية والحزبية في البلاد، تزيح من تشاء، وتؤتي الحكم لمن تشاء.

ولأنه كان واعيا بالدور الهام الذي يلعبه الإعلام في “بروباغاندا» الدولة، سلط نفوذه عليه أيضا وألحقه بحقيبته، ونشر فيه جنوده المقربين، وخدامه بأم الوزارات، بدل الصحافيين المهنيين، ومنحهم مناصب حساسة في قطاع لا يفقهون فيه شيئا. وكان حريصا كل الحرص على تطبيق سياسة “العمّارية» و»كولو العام زين”. وطبعا أقفل جميع أبواب التلفزيون والصحف المحسوبة على “المخزن”، على المعارضين والمخالفين لرأيه وسياسته، وأعدم جميع المنابر الرزينة المهنية وطرد جميع الصحافيين النزيهين الذين لم يكونوا يمتثلون لإغراءاته المادية أو لتعليماته.

نورا الفواري